Viral Video Diduga Pesta Narkoba di Rutan Depok, Petugas Lakukan Pemeriksaan Internal

DEPOK - Video yang diduga memperlihatkan aktivitas pesta narkoba di dalam sebuah ruangan viral di media sosial. Unggahan tersebut kemudian dikaitkan dengan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok.

Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah orang berada di sebuah ruangan dalam kondisi gelap. Ruangan tersebut tampak dihiasi lampu kerlap-kerlip, sementara terdengar suara musik dengan volume keras.

Video itu kemudian ramai diperbincangkan warganet. Sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan lokasi pengambilan video serta bagaimana aktivitas seperti yang terlihat dalam rekaman tersebut dapat terjadi di lingkungan rumah tahanan.

Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti lokasi maupun waktu pengambilan video tersebut. Keterkaitan rekaman dengan Rutan Kelas I Depok juga masih dalam proses pendalaman.

Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara (KPR) Kelas I Depok, Bogie Nurseto, mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan internal untuk memastikan kondisi sebenarnya.