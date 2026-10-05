Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap! Video Dugem Sambil Nyabu Direkam di Rutan Depok, 4 Napi dan 2 Petugas Diperiksa

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |02:10 WIB
Terungkap! Video Dugem Sambil Nyabu Direkam di Rutan Depok, 4 Napi dan 2 Petugas Diperiksa
Kepala Rutan Kelas I Depok, Ario Galih Maduseno (foto: tangkapan layar)
A
A
A

DEPOK - Tim dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Barat mendatangi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok, untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait video viral yang diduga memperlihatkan aktivitas dugem dan penyalahgunaan narkoba di dalam rutan.

Kepala Rutan Kelas I Depok, Ario Galih Maduseno, membenarkan bahwa video tersebut memang direkam di salah satu kamar hunian warga binaan.

Kamar tersebut diketahui dihuni oleh 22 warga binaan. Dari hasil pemeriksaan awal, sebanyak empat warga binaan diperiksa lebih lanjut terkait dugaan aktivitas yang terekam dalam video tersebut.

"Memang betul kejadian itu ada di salah satu kamar yang berisi 22 warga binaan. Ada beberapa warga binaan, sekitar dua sampai empat orang, yang kami periksa lebih lanjut," kata Ario, Minggu (4/10/6/2026).

Selain warga binaan, pihak Rutan Depok bersama kepolisian juga memeriksa dua petugas yang diduga terindikasi membantu masuknya sejumlah barang yang terlihat dalam video.

Kedua petugas tersebut diketahui berasal dari jajaran satuan pengamanan dan staf perlindungan kerja. Pihak Rutan Depok telah melaporkan dugaan keterlibatan kedua petugas tersebut kepada kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sabu Narkoba Rutan Depok
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/338/3245945//rutan-gGfJ_large.jpg
Viral Video Diduga Pesta Narkoba di Rutan Depok, Petugas Lakukan Pemeriksaan Internal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/340/3245545//viral-r6Cz_large.jpg
Sedan Mewah BMW Dipakai Selundupkan 50 Kg Sabu di Bakauheni, 3 Kurir Terancam Hukuman Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244939//arif-BR4M_large.jpeg
Kepala BRIN Ungkap Vape Berpotensi Jadi Celah Penyebaran Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244887//menteri_hukum_supratman_andi_agtas-0AHR_large.jpg
Lapas Over Kapasitas, Prabowo Minta Penanganan Khusus bagi Pengguna Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/340/3244859//sabu-EgmV_large.jpg
Polisi Ungkap Jaringan Narkoba Jakarta-Malang, Kurir Bawa Sabu hingga Ekstasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244855//brian_yuliarto-Vo9H_large.jpg
Prabowo Gelar Ratas soal Pengentasan Narkoba di Istana Siang Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement