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Warga Cinangka Gelar Takziah untuk Yudistiro Pranoto usai Pencarian di Selat Sunda Dihentikan

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |20:52 WIB
Warga Cinangka Gelar Takziah untuk Yudistiro Pranoto usai Pencarian di Selat Sunda Dihentikan
Warga Cinangka menggelar takziah untuk jurnals iNews Yudistiro Pranoto.
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DEPOK – Suasana duka menyelimuti Perumahan Nuansa Asri Cinangka, Sawangan, Depok, Jawa Barat, saat warga kembali menggelar takziah di Masjid Al-Wafa dekat kediaman jurnalis iNews, Yudistiro Pranoto, pada Jumat (18/9/2026) malam. Yudis menjadi salah satu jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda sejak Senin, 7 September 2026.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group (IMG), suasana duka begitu terasa menyelimuti raut wajah warga sekitar kediaman pria yang akrab disapa Yudis tersebut.

Takziah dan doa bersama digelar setelah Tim SAR Gabungan secara resmi menghentikan operasi pencarian terhadap lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang di perairan Selat Sunda.

Seperti diketahui, Yudistiro bersama empat jurnalis lainnya, dua kru kapal, dan seorang pemandu dilaporkan hilang kontak sejak Senin (7/9/2026) saat melakukan peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Mereka berangkat dari Anyer menggunakan speedboat menuju kawasan Krakatau.

Doa bersama tersebut menjadi bentuk dukungan warga kepada keluarga sekaligus ungkapan belasungkawa untuk Yudis dan korban lainnya agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan.

(Rahman Asmardika)

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