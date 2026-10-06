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Senyap! Prajurit TNI Habisi 2 Algojo KKB Papua bak Pasukan AS Navy SEAL dengan Teknologi Thermal 

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |04:00 WIB
Senyap! Prajurit TNI Habisi 2 Algojo KKB Papua bak Pasukan AS Navy SEAL dengan Teknologi Thermal 
Pasukan TNI AD/ist
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PAPUA – Operasi senyap pasukan gabungan TNI dari Satgas Rajawali V Koops Habema, Satgas Yonif Marinir dibawah kendali Kogabwilhan III berhasil menewaskan dua algojo Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. 

Pasukan elite TNI ini menggerebek persembunyian kelompok TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Jaya pimpinan Manfret Fatem, di dalam hutan yang berada di bagian utara Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.

Dua pentolan KKB yang tewas saat baku tembak adalah Arso Aisnak yang merupakan Komandan Komando Wilayah Pertahanan II Kodap IV Sorong Raya dan Yohanes KY, Komandan Batalyon Karef Hamit Kodap IV Sorong Raya.

“Arso Aisnak dan Yohanes KY yang terkenal sebagai duet maut alias pasangan algojo yang selalu menjadi eksekutor setiap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Jaya, tewas dalam kontak senjata tersebut,” ujar Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, Minggu (4/10/2026).

Namun ada yang berbeda dari operasi senyap kali ini, penyisiran dilakukan secara intensif dengan dukungan teknologi thermal canggih seperti pasukan elite AS Navy SEAL.  

Dalam video yang diterima Okezone, terlihat pasukan TNI di kegelapan malam melakukan infiltrasi di wilayah KKB tanpa terlihat oleh musuh. Mereka juga dapat memantau pergerakan KKB tanpa terlihat.

 

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Topik Artikel :
papua OPM KKB Tewas KKB Papua KKB
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