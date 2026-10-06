Satu Keluarga Ditemukan Tewas Bersimbah Darah, Diduga Dibunuh Kerabat

TULANG BAWANG - Warga Desa Purwajaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, digegerkan dengan penemuan satu keluarga dalam kondisi tewas bersimbah darah di dalam rumah, Senin (5/10/2026).

Ketiga korban terdiri dari ayah bernama Rachmat (69), ibu bernama Hasanah (56), serta anak perempuan mereka, Sela (14). Ketiganya ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di dua kamar berbeda.

Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan sejumlah luka pada bagian tubuh para korban. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Kepala Desa Purwajaya, Juanda mengatakan, para korban pertama kali ditemukan oleh anak korban yang rumahnya tidak jauh dari lokasi kejadian.

Saat itu, anak korban merasa curiga karena ketiga korban belum terlihat keluar rumah. Ia kemudian mengecek kondisi rumah dan mendapati ketiganya sudah tergeletak bersimbah darah.