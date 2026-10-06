Tragis! Tiga Pelajar SD Ditemukan Tewas di Bendungan Pringsewu

PRINGSEWU - Warga Pringsewu, Lampung, digegerkan dengan penemuan tiga bocah dalam kondisi meninggal dunia di Bendungan Widara Payung, Pekon Podomoro, Kecamatan Pringsewu, Senin (5/10/2026).

Kapolsek Pringsewu Kota, AKP Ramon Zamora saat dikonfirmasi awak media membenarkan adanya peristiwa tiga bocah yang diduga tenggelam di bendungan tersebut.

Berdasarkan hasil identifikasi, ketiga korban masing-masing bernama Zainul (7), warga Pekon Podosari, Pringsewu; Dafa Alfarezel (8), warga Pekon Podosari, Pringsewu; dan Khoirul Imam (8), warga Pekon Sinar Baru, Sukoharjo. Ketiganya masih berstatus sebagai pelajar sekolah dasar.

"Korban pertama yang ditemukan adalah Zainul sekitar pukul 12.30 WIB. Saat ditemukan, korban mengenakan kaos berwarna merah dan celana pendek abu-abu. Sekitar satu jam kemudian, warga kembali menemukan korban kedua, yakni Dafa Alfarezel. Bocah tersebut ditemukan mengenakan kaos berwarna oranye dan celana pendek berwarna merah. Sementara korban terakhir, Khoirul Imam, ditemukan sekitar pukul 13.42 WIB. Saat ditemukan, korban mengenakan kemeja biru kombinasi garis hitam-biru serta celana berwarna krem," ujar Ramon.

Peristiwa itu pertama kali diketahui setelah dua orang remaja yang hendak menyeberangi bendungan melihat pakaian berwarna merah dalam kondisi mengambang. Curiga dengan temuan tersebut, kedua remaja itu kemudian mendekatinya dan mendapati seorang anak laki-laki.

Kedua remaja tersebut kemudian bergegas menuju permukiman warga yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi untuk meminta pertolongan. Warga yang mengetahui kejadian itu kemudian berdatangan dan melakukan evakuasi terhadap korban.