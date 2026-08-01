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Remaja Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas, Operasi SAR Resmi Ditutup

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |10:09 WIB
Remaja Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas, Operasi SAR Resmi Ditutup
Tim SAR evakuasi remaja tenggelam di SungaI Ciliwung (foto: dok ist)
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JAKARTA - Tim SAR Gabungan berhasil menemukan remaja yang tenggelam di Sungai Ciliwung, kawasan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban diketahui bernama Zafran Ramadhan Selani (14) dan ditemukan pada Jumat 31 Juli 2026 sekitar pukul 17.00 WIB.

Sebelumnya, korban dilaporkan tenggelam pada Kamis 30 Juli 2026 sekitar pukul 15.00 WIB saat berenang bersama empat rekannya. Korban diduga memasuki bagian sungai yang lebih dalam, mengalami kesulitan menyelamatkan diri, lalu terbawa arus.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta sekaligus SAR Mission Coordinator (SMC), Desiana Kartika Bahari, mengatakan korban ditemukan dalam kondisi mengambang dengan posisi telungkup sekitar 50 meter dari lokasi kejadian.

"Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga," ujar Desiana, Sabtu (1/8/2026).

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