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2 Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Pasput Lebak Banten

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |06:00 WIB
2 Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Pasput Lebak Banten
2 Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Pasput Lebak Banten/ilustrasi
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BANTEN -  Dua orang wisatawan terseret ombak di Pantai Pasput yang berada di Desa Ciparahu, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu (27/6/2026). Satu korban berhasil diselamatkan, sementara seorang lainnya hingga kini masih dalam pencarian.

Kapolsek Panggarangan Polres Lebak, AKP Acep Komarudin, membenarkan adanya dua wisatawan yang terseret ombak tersebut.

"Iya benar, anggota kepolisian sudah berada di lokasi kejadian. Informasi lebih lengkap akan disampaikan menyusul," kata AKP Acep, Minggu (28/6/2026).

Korban diketahui merupakan wisatawan asal Jakarta yang sedang bermain air di kawasan pantai. Petugas kepolisian bersama warga masih mencari korban yang belum ditemukan.

Kronologi kejadian bermula ketika kedua wisatawan sedang bermain air di Pantai Pasput. Tiba-tiba mereka terseret arus ombak yang cukup kuat.

 

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