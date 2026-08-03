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Pemuda yang Terbawa Arus di Kali BKB Ditemukan Tewas, Terseret Sejauh 1,5 Km

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |09:35 WIB
Pemuda yang Terbawa Arus di Kali BKB Ditemukan Tewas, Terseret Sejauh 1,5 Km
Tim SAR Gabungan saat evakuasi jenazah korban (foto: dok Tim SAR)
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JAKARTA - Tim SAR Gabungan menemukan TAK (19), pemuda yang sebelumnya dilaporkan hanyut di Kali Banjir Kanal Barat (BKB), Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan pada Senin (3/8/2026) setelah lebih dari 24 jam pencarian.

Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, mengatakan jasad korban ditemukan sekitar pukul 07.20 WIB setelah warga melihat tubuh korban tersangkut di kolong Jembatan Season City.

"Tim SAR Gabungan menerima informasi adanya penemuan jasad di kolong Jembatan Season City pada pukul 07.20 WIB," kata Desiana dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).

Menurut Desiana, korban ditemukan sekitar 1,5 kilometer dari lokasi awal dilaporkan tenggelam. Setelah dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga.

"Sekitar 1,5 kilometer dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga," ujarnya.

 

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