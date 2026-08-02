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Pemuda Hanyut Setelah Nekat Lompat Demi Kunci, Kansar Jakarta Terjunkan Tim Penyelamat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |19:25 WIB
Pemuda Hanyut Setelah Nekat Lompat Demi Kunci, Kansar Jakarta Terjunkan Tim Penyelamat
Pencarian korban tenggelam di Banjir Kanal Barat.
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JAKARTA - Seorang pemuda berinisial TAK (19) diduga hanyut di Kali Banjir Kanal Barat (BKB), Jalan Tanggul Banjir Kanal Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kejadian nahas ini diduga terjadi pada Sabtu (1/8/2026) setelah TAK nekat melompat ke kali tersebut untuk mencari kunci yang sebelumnya terlempar.

"Korban kemudian melompat ke Kali BKB untuk mengambil kunci yang sebelumnya terlempar ke sungai," terang Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta selaku SAR Mission Coordinator (SMC), Desiana Kartika Bahari, dalam keterangannya, Minggu (2/8/2026).

Tim SAR Jakarta langsung dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi terhadap pria tersebut.

Korban disebut sempat berusaha berenang menuju tanggul usai melompat ke sungai. Namun, diduga karena tidak mampu melawan derasnya arus, korban pun tenggelam.

"Warga sempat berupaya memberikan bantuan dengan melemparkan alat bantu apung, namun korban terbawa arus dan menghilang," imbuh dia.

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