Hanyut di Selokan Kembangan, Balita 4 Tahun Ditemukan Tewas 5 Km dari Lokasi Awal

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |13:17 WIB
Balita empat tahun ditemukan tewas setelah hanyut di selokan di wilayah Kembangan, Jakarta Barat.
JAKARTA – Seorang balita yang hanyut di selokan kawasan Jalan Flamboyan, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat ditemukan tewas pada Kamis (9/4/2026). Balita berinisial MHK (4) itu diketahui hanyut sehari sebelumnya, Rabu (8/4/2026), saat bermain di tengah guyuran hujan.

Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, mengatakan bahwa MHK ditemukan setelah adanya laporan warga mengenai sosok jenazah bayi yang terlihat terapung di aliran air. Balita malang itu ditemukan 5 kilometer dari titik awal dilaporkan hanyut.

“Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga,” kata Desiana.

Desiana menjelaskan, MHK diduga kehilangan keseimbangan saat bermain di tengah hujan deras. Tanpa disadari, MHK masuk ke aliran gorong-gorong yang saat itu dipenuhi arus.

“Peristiwa ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat akan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak serta kewaspadaan terhadap potensi bahaya di lingkungan sekitar, terutama saat kondisi cuaca ekstrem,” tandasnya.

(Rahman Asmardika)

