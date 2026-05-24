Pemancing Hanyut di Kali Bekasi, Diduga Kelelahan saat Menyeberang Kali

JAKARTA - Seorang pemuda bernama Muhammad Ihsan Maulana (22) diduga hilang setelah terseret arus Kali Bekasi di wilayah Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu 23 Mei 2026 sore. Korban diketahui hendak memancing di sekitar lokasi kejadian.

Peristiwa bermula saat korban mencoba menyeberangi Kali Bekasi untuk menuju lokasi memancing. Namun, ketika berada di tengah sungai, korban diduga kelelahan hingga akhirnya terbawa arus deras.

Saksi mata di lokasi sempat melihat korban sekitar 50 meter dari titik awal sebelum akhirnya hilang dan tidak terlihat lagi.

Proses pencarian terhadap korban mulai dilakukan sejak pagi hari. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, mengatakan tim SAR membagi area pencarian menjadi beberapa sektor guna memaksimalkan penyisiran di sepanjang aliran Kali Bekasi.

“Basarnas bersama unsur SAR gabungan melakukan upaya pencarian dengan metode penyisiran menggunakan perahu karet di sepanjang aliran Kali Bekasi hingga radius 6 KM dari lokasi kejadian, agar proses pencarian lebih efektif dan menjangkau area yang lebih luas," kata Desiana, Minggu (24/5/2026).

Ia menjelaskan, operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur SAR gabungan, di antaranya Unit Siaga SAR Bekasi, BPBD Kota Bekasi, Polsek Jatiasih, KORGAD Rescue, SAR MTA, Satpol PP, Semut Rescue, Baznas Bekasi, dan AWIBB Rescue.

(Arief Setyadi )

