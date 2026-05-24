Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemancing Hanyut di Kali Bekasi, Diduga Kelelahan saat Menyeberang Kali

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |14:14 WIB
Pemancing Hanyut di Kali Bekasi, Diduga Kelelahan saat Menyeberang Kali
Ilustrasi hanyut (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pemuda bernama Muhammad Ihsan Maulana (22) diduga hilang setelah terseret arus Kali Bekasi di wilayah Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu 23 Mei 2026 sore. Korban diketahui hendak memancing di sekitar lokasi kejadian.

Peristiwa bermula saat korban mencoba menyeberangi Kali Bekasi untuk menuju lokasi memancing. Namun, ketika berada di tengah sungai, korban diduga kelelahan hingga akhirnya terbawa arus deras.

Saksi mata di lokasi sempat melihat korban sekitar 50 meter dari titik awal sebelum akhirnya hilang dan tidak terlihat lagi.

Proses pencarian terhadap korban mulai dilakukan sejak pagi hari. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, mengatakan tim SAR membagi area pencarian menjadi beberapa sektor guna memaksimalkan penyisiran di sepanjang aliran Kali Bekasi.

“Basarnas bersama unsur SAR gabungan melakukan upaya pencarian dengan metode penyisiran menggunakan perahu karet di sepanjang aliran Kali Bekasi hingga radius 6 KM dari lokasi kejadian, agar proses pencarian lebih efektif dan menjangkau area yang lebih luas," kata Desiana, Minggu (24/5/2026).

Ia menjelaskan, operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur SAR gabungan, di antaranya Unit Siaga SAR Bekasi, BPBD Kota Bekasi, Polsek Jatiasih, KORGAD Rescue, SAR MTA, Satpol PP, Semut Rescue, Baznas Bekasi, dan AWIBB Rescue.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tim SAR Kali Bekasi Hanyut
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/338/3219161/abg_hanyut-JrB1_large.jpg
ABG Hanyut di Kali Ciliwung saat Ambil Kail Pancing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/338/3214391/hanyut-vbSz_large.jpg
Bocah Tenggelam di Kali Ciliwung Ditemukan Tewas di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/338/3214288/hanyut-RNBp_large.jpg
Hanyut di Kampung Melayu, Bocah Ditemukan Tewas di Muara Angke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/338/3214125/hanyut-Ua4T_large.jpg
Kronologi Bocah Hanyut saat Berenang di Kali Ciliwung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153236/hanyut-vThc_large.jpg
Berenang di Kali Sunter, Bocah Duren Sawit Hanyut Terseret Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151192/pensiunan_tni_tewas_terseret_arus_di_pesisir_selatan_sumbar-MQWg_large.jpg
Pensiunan TNI Tewas Terseret Arus di Pesisir Selatan Sumbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement