Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Bocah Hanyut saat Berenang di Kali Ciliwung

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |23:30 WIB
Ilustrasi hanyut (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap Alghozali, anak berusia 11 tahun yang dilaporkan hanyut terbawa arus Sungai Ciliwung di kawasan Jalan Tanah Rendah RT 10 RW 08, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Upaya pencarian dilakukan sejak Rabu (22/4/2026) pagi.

Alghozali dilaporkan hilang pada Selasa 21 April sekitar pukul 15.00 WIB. Peristiwa ini berawal ketika korban bersama lima rekannya tengah berenang menyusuri aliran Sungai Ciliwung menuju wilayah Bukit Duri.

Namun, sebelum tiba di area rumah pompa Bukit Duri, korban diduga mengalami kram perut sehingga tidak mampu melanjutkan renang dan akhirnya terseret arus sungai.

Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari menjelaskan proses pencarian pagi ini dilakukan menggunakan perahu karet untuk menyisir aliran Sungai Ciliwung, serta pengamatan visual melalui jalur darat hingga radius 4 km dari lokasi kejadian.

“Upaya pencarian kami lakukan secara optimal dengan membagi area penyisiran menjadi beberapa sektor. Seluruh personel dan peralatan kami kerahkan, termasuk penggunaan perahu karet dan peralatan pendeteksi bawah air, guna memperbesar peluang menemukan korban secepat mungkin,” ujar Desiana.

Ia menambahkan, kondisi cuaca yang cerah menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan operasi SAR hari ini, meskipun arus Sungai Ciliwung tetap menjadi tantangan tersendiri bagi tim di lapangan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tenggelam Kali Ciliwung Hanyut
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153236/hanyut-vThc_large.jpg
Berenang di Kali Sunter, Bocah Duren Sawit Hanyut Terseret Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151192/pensiunan_tni_tewas_terseret_arus_di_pesisir_selatan_sumbar-MQWg_large.jpg
Pensiunan TNI Tewas Terseret Arus di Pesisir Selatan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/519/3149275/identitas_wisatawan_hilang_terseret_ombak_pantai_ungapan_mahasiswa_polinema-kOCV_large.jpg
Identitas Wisatawan Hilang Terseret Ombak Pantai Ungapan, Mahasiswa Polinema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/519/3149252/kronologi_wisatawan_terseret_ombak_di_pantai_ungapan_tubuhnya_mengapung_terekam_kamera-KTGt_large.jpg
Kronologi Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Ungapan, Tubuhnya Mengapung Terekam Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148898/mayat-5pHE_large.jpg
Pemuda Hanyut di Kali Cileungsi Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148633/hanyut-wFNn_large.jpg
Pemuda Bogor Hilang Diduga Hanyut di Kali Cileungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement