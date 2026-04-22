Kronologi Bocah Hanyut saat Berenang di Kali Ciliwung

JAKARTA - Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap Alghozali, anak berusia 11 tahun yang dilaporkan hanyut terbawa arus Sungai Ciliwung di kawasan Jalan Tanah Rendah RT 10 RW 08, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Upaya pencarian dilakukan sejak Rabu (22/4/2026) pagi.

Alghozali dilaporkan hilang pada Selasa 21 April sekitar pukul 15.00 WIB. Peristiwa ini berawal ketika korban bersama lima rekannya tengah berenang menyusuri aliran Sungai Ciliwung menuju wilayah Bukit Duri.

Namun, sebelum tiba di area rumah pompa Bukit Duri, korban diduga mengalami kram perut sehingga tidak mampu melanjutkan renang dan akhirnya terseret arus sungai.

Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari menjelaskan proses pencarian pagi ini dilakukan menggunakan perahu karet untuk menyisir aliran Sungai Ciliwung, serta pengamatan visual melalui jalur darat hingga radius 4 km dari lokasi kejadian.

“Upaya pencarian kami lakukan secara optimal dengan membagi area penyisiran menjadi beberapa sektor. Seluruh personel dan peralatan kami kerahkan, termasuk penggunaan perahu karet dan peralatan pendeteksi bawah air, guna memperbesar peluang menemukan korban secepat mungkin,” ujar Desiana.

Ia menambahkan, kondisi cuaca yang cerah menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan operasi SAR hari ini, meskipun arus Sungai Ciliwung tetap menjadi tantangan tersendiri bagi tim di lapangan.

(Arief Setyadi )

