HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah Tenggelam di Kali Ciliwung Ditemukan Tewas di Jakut

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |13:20 WIB
Ilustrasi hanyut (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Bocah 11 tahun inisial AG yang sebelumnya tenggelam di Kali Ciliwung, Jakarta Timur, akhirnya ditemukan di wilayah perairan Kaliadem, Muara Angke, Jakarta Utara, pada Kamis 23 April 2026. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.

“Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR kami nyatakan selesai dan ditutup. Kami turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh unsur SAR gabungan yang telah bekerja keras dalam upaya pencarian ini,” kata Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari.

Sekadar informasi, AG dilaporkan hilang pada Selasa 21 April sekitar pukul 15.00 WIB. Peristiwa ini berawal ketika korban bersama lima rekannya tengah berenang menyusuri aliran Sungai Ciliwung menuju wilayah Bukit Duri.

Namun, sebelum tiba di area rumah pompa Bukit Duri, korban diduga mengalami kram perut sehingga tidak mampu melanjutkan renang dan akhirnya terseret arus sungai. Tim SAR gabungan pun langsung melakukan upaya pencarian terhadap korban pada Rabu 22 April pagi. 

Setelah dilakukan pencarian intensif, jasad korban ditemukan oleh Polairud Polda Metro Jaya di wilayah perairan Kaliadem sekitar pukul 08.20 WIB. Adapun, jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk dilakukan visum.

(Arief Setyadi )

