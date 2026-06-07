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Terseret Arus saat Berenang, Warga Jaktim Ditemukan Tewas di Curug Ciparay Bogor

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |16:56 WIB
Terseret Arus saat Berenang, Warga Jaktim Ditemukan Tewas di Curug Ciparay Bogor
Tim SAR evakuasi korban di Curug Ciparay Bogor (foto: dok ist)
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BOGOR - Tim SAR gabungan berhasil menemukan pengunjung yang tenggelam di Curug Ciparay, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Minggu (7/6). Korban bernama Nadzar Fanani (31) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan yang telah bersinergi dalam pelaksanaan operasi pencarian ini. Berkat kerja sama yang solid dan koordinasi yang baik, korban berhasil ditemukan dan dievakuasi," kata Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).

Korban diketahui merupakan warga Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Ia ditemukan sekitar pukul 09.25 WIB setelah tim SAR melakukan pencarian dengan metode penyelaman di sekitar lokasi terakhir korban terlihat.

"Kami turut menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban atas musibah yang terjadi," ujar Desiana.

 

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