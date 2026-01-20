Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Remaja 18 Tahun Tewas Terseret Banjir di Kolong Jembatan Tol JORR Cakung

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |00:00 WIB
Tragis, Remaja 18 Tahun Tewas Terseret Banjir di Kolong Jembatan Tol JORR Cakung
Orang tenggelam (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang remaja berinisial RP (18) ditemukan meninggal dunia setelah terseret banjir di kolong Jembatan Tol JORR Kirana, RT 09/08, Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur., pada Sabtu 17 Januari 2026.

Kapolsek Cakung, Kompol Widodo Saputro menjelaskan, korban terjatuh saat melintasi area yang tergenang banjir di sisi kolong jembatan tersebut. Peristiwa itu disaksikan oleh warga sekitar yang melihat korban terjatuh dan tenggelam terbawa arus.

“Pada saat banjir menggenangi lokasi kolong Jembatan Tol Kirana Rorotan yang berbatasan dengan RT 09/08 Kelurahan Cakung Barat, korban terlihat terjatuh dan tenggelam,” ujar Widodo, Senin (19/1/2026).

Usai menerima laporan, aparat kepolisian segera berkoordinasi dengan BPBD, Satpel Sumber Daya Air (SDA) Kecamatan Cakung, serta petugas pemadam kebakaran Cakung Barat untuk melakukan pencarian. Tim gabungan dikerahkan dengan tiga perahu karet, empat mesin pompa air, dan satu unit ambulans.

Pencarian difokuskan di sekitar kolong Jembatan Tol JORR Kirana. Tak berselang lama, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

“Korban telah ditemukan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga,” kata Widodo.

(Awaludin)

      
