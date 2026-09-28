Jokowi di Mata Luhut Ketika Tak Lagi Jadi Presiden

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan sosok yang konsisten dan tidak berubah meski telah menjabat sebagai presiden selama dua periode. Ia pun mengaku hubungannya dengan Jokowi tetap terjalin baik hingga saat ini.

"Kami berkawan dan saya tidak melihat ada perubahan Pak Jokowi dari apa yang saya kenal dulu sampai dengan hari ini. Sampai di waktu presiden jadi bos saya maupun sekarang setelah tidak, kami tetap berteman dengan baik," kata Luhut saat mengenang perjalanan karier dan pengabdiannya dalam peresmian Galeri Jejak Langkah Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Senin (28/9/2026).

Ia mengaku masih rutin berkomunikasi dengan Jokowi. Luhut menyebut dirinya kerap menghubungi Jokowi saat berkunjung ke Solo maupun ketika Jokowi berada di Jakarta.

"Saya masih pergi ke Solo, saya telepon beliau, kalau dia ke Jakarta saya ketemu," ujarnya.

Menurut Luhut, Jokowi merupakan sosok yang layak dijadikan teladan. Kendati dia mengingatkan bahwa setiap manusia pasti memiliki kekurangan sehingga penilaian terhadap seseorang sebaiknya dilakukan secara utuh.