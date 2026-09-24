Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Lanjutan Roy Suryo Terkait Kasus Ijazah Jokowi Digelar Senin 5 Oktober

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |18:02 WIB
Sidang Lanjutan Roy Suryo Terkait Kasus Ijazah Jokowi Digelar Senin 5 Oktober
Roy Suryo (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Terdakwa Roy Suryo rampung membacakan nota perlawanan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendakwanya melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan pelanggaran ITE karena menuduh ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) palsu. Roy diwakili tim kuasa hukumnya ketika menyampaikan nota perlawanan di PN Jakarta Timur, Kamis (24/9/2026).

Usai selesai pembacaan dakwaan, Hakim Ketua Christina Endarwati memberikan kesempatan kepada JPU agar menggunakan haknya untuk menyampaikan tanggapan terhadap nota perlawanan Roy Suryo. Jadwal persidangan tanggapan dari JPU awalnya diagendakan pada Rabu 30 September.

"Jadi kesempatan selanjutnya diberikan kepada Penuntut Umum untuk pendapat atau tanggapannya terhadap perlawanan dari tim advokat. Kalau hari Rabu depan bisa? Karna hari Kamis persidangan dokter Tifa," ucap Christina di ruang sidang, Kamis (24/9/2026).

Merespons hal tersebut, JPU meminta agar persidangan tetap diagendakan pada Kamis 1 Oktober atau pekan depan. JPU mengusulkan agar persidangan Roy Suryo didahulukan dari terdakwa Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa.

"Mohon izin Majelis, untuk agenda pendapat kami terhadap perlawanan apabila berkenan untuk ditunda tetap satu minggu Majelis, di hari Kamis," kata JPU.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243968/roy_suryo-6qQi_large.jpg
Roy Suryo Minta Dakwaan JPU Batal Demi Hukum, Hak dan Martabat Dipulihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243878/roy_suryo-fDgr_large.jpg
Roy Suryo Siap Jalani Sidang Eksepsi Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/337/3243796/denny_indrayana-Y4vl_large.jpg
Gugatan Hasil Pemilu Disebut Terlambat, Denny Indrayana: Tak Ada Terlambat untuk Kedaulatan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/337/3243676/mk-cXFt_large.jpg
Bawaslu Siap Berikan Keterangan Sidang PHPU Pilpres 2024 di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242748/jokowi-4HFA_large.jpg
Jokowi Diperkirakan Hadiri Sidang Dokter Tifa 8 Oktober 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242737/roy_suryo-QgSa_large.jpg
Roy Suryo Tak Akan Mundur di Kasus Ijazah Jokowi: Emangnya Hewan Undur-Undur!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement