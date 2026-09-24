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Roy Suryo Siap Jalani Sidang Eksepsi Kasus Ijazah Jokowi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |10:00 WIB
Roy Suryo Siap Jalani Sidang Eksepsi Kasus Ijazah Jokowi
Sidang eksepsi Roy Suryo (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
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JAKARTA - Terdakwa Roy Suryo mengaku dalam keadaan sehat dalam menghadapi sidang eksepsi atau nota perlawanan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Roy diketahui didakwa melakukan fitnah, pencemaran nama baik dan pelanggaran ITE karena menuding ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) palsu. 

"Terdakwa sehat," tanya hakim Ketua Christina Endarwati di PN Jakarta Timur, Kamis (24/9/2026).

"Alhamdulillah sehat yang mulia," jawab Roy Suryo.

Dengan kondisi terdakwa yang sehat, hakim menyatakan persidangan bisa dilanjutkan. Selanjutnya kubu Roy Suryo dipersilakan majelis hakim untuk membacakan nota eksepsi.

"Sehat, sudah bisa melanjutkan persidangan," kata Christina.

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