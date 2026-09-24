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Roy Suryo Bingung Ikut Diseret ke Persidangan Kasus Ijazah Jokowi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |13:37 WIB
Roy Suryo Bingung Ikut Diseret ke Persidangan Kasus Ijazah Jokowi
Roy Suryo Bingung Ikut Diseret ke Persidangan Kasus Ijazah Jokowi/Okezone
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JAKARTA - Terdakwa, Roy Suryo mengaku bingung mengapa dia diseret atau diadili dalam persidangan polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut disampaikan tim hukum Roy Suryo dalam sidang eksepsi atau nota perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (24/9/2029).

Roy Suryo mengaku telah menyimak dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 17 September 2026. Dia diketahui didakwa melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan pelanggaran ITE lantaran menuduh ijazah Jokowi palsu.

"Ketika menyimak pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 17 September 2026 yang lalu, Terdakwa dan tim advokat yang mendampinginya, sesungguhnya agak bingung dan tidak paham mengapa Terdakwa diseret ke persidangan perkara pidana a quo," kata tim hukum Roy Suryo ketika membacakan nota perlawanan, di ruang sidang.

Menurutnya, posita dakwaan JPU, terkesan jadi-jadian alias terlalu dipaksakan untuk menjerat kliennya. Hal tersebut menurutnya tidak memenuhi rasa keadilan penegakan hukum.

"Yang dibacakan hampir seluruhnya adalah perbuatan orang lain, bukan merupakan perbuatan Terdakwa, dan tidak ada satu pun perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur delik yang didakwakan," sambungnya.

Tim hukum Roy Suryo juga menyinggung tiga tautan video dalam dakwaan, yang tidak ada hubungannya dengan terdakwa. Adapun akun tersebut yaitu, dua akun YouTube, @EggiSudjanaChannel dan @baligeacademy8116, serta akun X, @DokterTifa.

 

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