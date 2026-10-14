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Sejarah Baru! Ada 3 Jenderal Bintang 4 di Tubuh Polri yang Masih Aktif, Ini Daftarnya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |03:00 WIB
Sejarah Baru! Ada 3 Jenderal Bintang 4 di Tubuh Polri yang Masih Aktif, Ini Daftarnya
3 Jenderal Bintang 4 di Tubuh Polri yang Masih Aktif
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JAKARTA - Pergantian pucuk pimpinan Polri membuat sejarah baru setelah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tidak lagi menjabat sebagai Kapolri dan digantikan oleh Suyudi Ario Seto. Korps Bhayangkara kini memiliki tiga jenderal bintang empat aktif.

Sebelumnya pangkat jenderal bintang empat identik dengan posisi Kapolri. Berikut ini 3 Jenderal Bintang 4 Polri yang masih aktif:

1.Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan dirinya belum pensiun setelah meninggalkan jabatan Kapolri. Dia akan pensiun sebagai anggota kepolisian pada 2027.

"Masih aktif (status di kepolisian)," ujar Listyo kepada wartawan setelah dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara, beberapa waktu lalu.

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