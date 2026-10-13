Mutasi Polri, Kapolresta Sleman Diganti Kurang dari 24 Jam Setelah Menjabat

JAKARTA - Perombakan posisi Kapolresta Sleman menjadi sorotan publik akibat pergantian pejabat kurang dari 24 jam. Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Kombes Nanang Haryono yang baru menggantikan Kombes Adhitya Panji Anom pada 10 Oktober secara mendadak digantikan oleh AKBP Dhimas Prasetyo.

Perubahan kilat tersebut tertuang dalam Telegram Mutasi Kapolri pada 10 Oktober. Dengan demikian, Kombes Nanang Haryono menjabat sebagai Kapolresta Sleman selama kurang dari 24 jam.

"Kapolresta Sleman Kombes Nanang Haryono diangkat sebagai Dir Polairud Polda Jambi. Penggantinya AKBP Dhimas Prasetyo, Kabagbekum Rolog Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda DIY Kombes Ihsan kepada awak media, Selasa (13/10/2026).

Ihsan tidak menjelaskan secara terperinci alasan di balik pergantian kilat tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa mutasi merupakan kewenangan Mabes Polri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

"Kebijakan rotasi dan mutasi ini merupakan kewenangan mutlak Mabes Polri berdasarkan kebutuhan dan penyegaran organisasi," ujarnya.

Selain Kapolresta Sleman, jabatan Kapolres Kulon Progo juga mengalami perubahan setelah AKBP Ridho Hidayat diangkat sebagai Wakapolresta Sleman. Posisi yang ditinggalkannya diisi oleh AKBP Agus Prihadinika, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau.

Sementara itu, Dirbinmas Polda DIY Kombes Pol Oki Bagus Setiaji diangkat menjadi Dirlantas Polda Banten. Penggantinya adalah Kombes Hendria Lesmana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolresta Deli Serdang, Polda Sumut.

(Rahman Asmardika)

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