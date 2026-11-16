5 Pelaku Tawuran dan Pembakaran di Petamburan Jakpus Ditangkap!

JAKARTA - Polisi menangkap lima orang diduga terlibat tawuran yang berujung pada perusakan dan pembakaran di Jalan Petamburan II, Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu 15 November 2026.

“Kejadian di Jalan Petamburan II, Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, hari Minggu tanggal 15 November 2026 sekira pukul 18.00 WIB. Ada 5 warga yang diamankan saat masih dalam pemeriksaan,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Akhmadi, Senin (16/11/2026).

Dia menyebutkan, penyebab aksi tawuran dan pembakaran itu masih dalam penyelidikan. Warga di sekitar lokasi tawuran mengalami sejumlah kerugian material akibat perusakan yang dilakukan massa.

“Adapun barang milik warga yang dirusak teralis, perabotan rumah tangga, 2 gerobak, etalase, terpal, kaca mobil, sepeda motor, dan warung,” ujarnya.

Berdasarkan video yang diterima redaksi, tawuran terjadi sekitar pukul 18.10 WIB. Waktu dan lokasi terlihat dari keterangan yang tertera di bagian kanan bawah video. Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang terlihat membawa bambu panjang yang digunakan untuk menyerang kelompok lawan.

Warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu juga tampak berupaya melerai kedua kelompok. Sementara situasi semakin mencekam ketika aksi tawuran diwarnai pembakaran. Kobaran api cukup besar terlihat di tengah-tengah kelompok yang terlibat bentrokan.



(Arief Setyadi )

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