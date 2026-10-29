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Terbongkar Tujuan Pelaku Tawuran Maut Jakbar Live di Medsos

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |11:18 WIB
Terbongkar Tujuan Pelaku Tawuran Maut Jakbar Live di Medsos
Ilustrasi pelaku tawuran (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA – Aksi empat gangster yang terlibat tawuran hingga menewaskan satu orang di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terbongkar oleh pihak kepolisian. Polisi menyebutkan, mereka menyiarkan aksi tawuran tersebut melalui media sosial.

“Tujuannya adalah mereka melakukan live studio, live video untuk tujuan-tujuan tertentu dan meng-upload setiap kegiatan-kegiatan, setiap kejadian-kejadian, setiap pembantaian dan pembacokan mereka upload di Instagram yang ada di mereka pegang sebagai adminnya," kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Nasriadi, dikutip Kamis (29/10/2026).

Dia menerangkan, aksi tawuran itu melibatkan empat gangster sekaligus, yakni Geng Popeye, Batavia, Bonsai, dan Samudra. Tawuran berawal dari ajakan melalui media sosial dengan berbagai kode, mulai dari 'berangkat' hingga 'serang'.

“RM ini adalah sebagai admin dari medsos yang namanya Samudra. Dia adalah aktor intelektualnya yang mengajak, yang memposting, memprovokasi, kemudian melakukan bujuk rayu, dan salah satu pelaku, dia juga pelaku pembacokan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia, ini adalah orangnya," ujarnya.

"Sedangkan A, dia adalah admin dari medsos namanya Batavia. Juga mengajak, mengajak kawan-kawannya, mengajak anak-anak. Jadi mereka berdua ini adalah admin, mengajak anak-anak untuk melakukan tawuran. Dan dua admin lagi adalah anak-anak yang mereka berhadapan dengan hukum," lanjut dia.

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Topik Artikel :
polri Tawuran di Jakbar Tawuran
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