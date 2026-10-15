Tawuran Maut di Ciracas, Pelajar MTs Tewas Dibacok Kepalanya

JAKARTA - Pelajar kelas IX MTs berinisial FFA ditemukan tewas di wilayah Kelapa Dua, Ciracas, Jakarta Timur. Korban diduga meregang nyawa dalam aksi tawuran.

Menurut Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Made Budi, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 13 Oktober 2026 malam. "Korban mengalami luka bacok di bagian kepala belakang dan leher belakang," kata Made Budi, Rabu (14/10/2026).

Kejadian bermula ketika pihak kepolisian menerima informasi mengenai seseorang yang tergeletak di pinggir jalan. “Diduga terjadi tindak pidana perkelahian atau penyerangan antarkelompok atau tawuran yang dilakukan oleh beberapa orang, di antaranya kelompok saksi korban,” ujarnya.

Akibatnya, korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP). Pihak kepolisian juga sudah mengamankan sejumlah pelajar yang diduga sebagai pelaku.

“Dengan kejadian perkelahian atau penyerangan antarkelompok atau tawuran tersebut, maka saksi korban FFA menderita luka bacok pada bagian leher dan diduga meninggal dunia di lokasi tawuran,” ungkapnya.

Dia menambahkan, saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan dalam kasus tawuran maut tersebut. “Para pelaku tawuran tersebut diamankan berikut barang bukti ke Polsek Ciracas,” katanya.

(Arief Setyadi )

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