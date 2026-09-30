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Cegah Tawuran dan Aksi Rusuh, Polisi Perkuat Perlindungan Pelajar di Bekasi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |22:30 WIB
Cegah Tawuran dan Aksi Rusuh, Polisi Perkuat Perlindungan Pelajar di Bekasi
Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Putu Kholis Aryana (foto: dok ist)
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JAKARTA - Polres Metro Bekasi Kota dan Polres Metro Bekasi bakal melakukan penguatan perlindungan terhadap seluruh pelajar. Hal itu dilakukan guna mencegah para siswa melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri.

Hal tersebut disepakati dalam rapat koordinasi antara dua Polres di Bekasi dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Kadin, APINDO, dan pelaku usaha. Pertemuan ini menghubungkan upaya perlindungan pelajar dengan penyiapan generasi penerus untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di Bekasi Raya.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Putu Kholis Aryana mengatakan, kebutuhan tenaga kerja tidak boleh dilihat hanya sebagai persoalan saat ini. Siswa SMA dan SMK perlu mendapat perhatian khusus karena merekalah yang kelak memasuki usia produktif dan ikut menggerakkan perekonomian daerah.

“Kita sedang menyiapkan Indonesia Emas 2045. Anak-anak yang hari ini belajar di SMA dan SMK akan menjadi bagian dari generasi produktif pada masa itu. Kalau ingin mereka siap berkarya dan membawa daerah ini maju, kita harus menjaga serta mempersiapkan mereka mulai sekarang,” kata Putu Kholis, Rabu (30/9/2026).

Putu Kholis juga menyoroti persoalan yang dihadapi pelajar di luar ruang kelas. Sebagian anak rentan dimanfaatkan atau dihasut untuk melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri, seperti tawuran, balap liar, hingga mengikuti mobilisasi menuju aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Kapolda Metro Jaya dan membutuhkan kepedulian bersama. Melalui Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat Sekolah (FKPMS) yang digagas Kapolda Metro Jaya, kepolisian, sekolah, dan orang tua dapat memperkuat komunikasi untuk mengenali persoalan lebih awal.

 

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