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Mencekam! Tawuran Pecah di Petamburan Jakpus, Massa Bakar-bakaran

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |19:55 WIB
Mencekam! Tawuran Pecah di Petamburan Jakpus, Massa Bakar-bakaran
Tawuran di Petamburan, Jakarta Pusat (Foto: Ist/Okezone)
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JAKARTA – Aksi tawuran terjadi di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2026). Bentrokan tersebut diwarnai aksi pembakaran yang membuat situasi semakin mencekam.

Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Seno Hartono Hadinoto mengatakan, pihaknya masih berupaya membubarkan massa yang terlibat tawuran.

"Mohon waktu ya, sementara masih kita upayakan untuk bubarkan masa," ujar Seno, Minggu.

Sementara itu, berdasarkan video yang diterima tim iNews Media Group, tawuran terjadi di Jalan Petamburan II, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sekitar pukul 18.10 WIB. Informasi tersebut diketahui dari keterangan waktu dan lokasi yang tertera di bagian kanan bawah video.

Dalam rekaman terlihat sejumlah orang membawa bambu panjang yang digunakan untuk menyerang kelompok lawan. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu juga tampak berupaya melerai kedua kelompok yang terlibat bentrokan.

Situasi semakin mencekam lantaran aksi tawuran turut diwarnai pembakaran. Kobaran api terlihat cukup besar di tengah-tengah kelompok yang terlibat bentrokan.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Petamburan Tawuran Warga Tawuran
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