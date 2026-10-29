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Terungkap! Ini Peran 19 Pelaku Tawuran Maut di Jakbar, Ada Kapten hingga Admin Medsos

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |07:53 WIB
Terungkap! Ini Peran 19 Pelaku Tawuran Maut di Jakbar, Ada Kapten hingga Admin Medsos
Ilustrasi tawuran (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA – Polisi menangkap 19 orang terkait tawuran yang menewaskan satu orang di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Para pelaku yang ditangkap memiliki peran berbeda, mulai dari kapten atau pemimpin gangster hingga admin media sosial yang mengumbar tantangan tawuran.

“19 tersangka yang terdiri dari anak-anak dan dewasa. Di sini adalah pelaku yang dewasa 7 orang, dan mereka yang memimpin pasukan tersebut, tawuran tersebut. Kemudian kita juga mengamankan 12 anak-anak,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Nasriadi, dikutip Kamis (29/10/2026).

Nasriadi menjelaskan, terdapat tiga orang yang berperan sebagai pelaku utama pengeroyokan terhadap korban hingga berujung tewas, sedangkan pelaku penyiraman air keras kepada korban masih diburu. Polisi juga telah menyita akun media sosial dan mengamankan admin akun tersebut.

“Akunnya telah kita amankan, adminnya telah kita amankan,” ujarnya.

Dia menerangkan, aksi tawuran itu melibatkan empat gangster sekaligus, yakni Geng Popeye, Batavia, Bonsai, dan Samudra. Tawuran berawal dari ajakan melalui media sosial dengan berbagai kode, mulai dari 'berangkat' hingga 'serang'.

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