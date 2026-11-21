Bentrok Berdarah Berkode Kiw Cod di Jakarta Garden City Cakung, ABG 16 Tahun Tewas Dicelurit

Polisi Rilis Kasus Bentrok Berdarah di Jakarta Garden City Cakung

JAKARTA – Bentrok berdarah terjadi di kawasan Jakarta Garden City (JGC) Site B, Cakung, Jakarta Timur (Jaktim). Seorang remaja berinisial LH (16) tewas dalam bentrokan dua kelompok tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Hendri Umar menjelaskan, peristiwa tersebut bermula dari ajakan tawuran melalui pesan langsung (DM) Instagram antara dua kelompok remaja.

Dalam komunikasi tersebut, salah satu pelaku menggunakan istilah 'Kiw Cod' sebagai kode ajakan untuk melakukan tawuran.

“Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari peristiwa tawuran yang menimbulkan korban jiwa," kata Hendri kepada awak media, Sabtu (21/11/2026).

Setelah disepakati lokasi pertemuan, salah satu kelompok kemudian mendatangi lokasi dengan membawa tiga senjata tajam jenis celurit.

Dalam kejadian tersebut, korban LH yang berada di kelompok lawan maju menghadapi tiga orang pelaku dengan membawa sebatang bambu.

Akibat bentrokan tersebut, korban mengalami sejumlah luka akibat senjata tajam di beberapa bagian tubuh, di antaranya pinggang, punggung, dan tangan kanan. Korban sempat dilarikan ke RS Mayapada Cakung oleh petugas keamanan dan rekan-rekannya, namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada pukul akibat banyak kehilangan darah.

Hendri menyebut, terkait tawuran itu, pihaknya menangkap lima orang. Mereka adalah, LNA, MF, AMR, RK dn RB.

"Kami telah mengamankan lima orang yang diduga terlibat dan saat ini proses hukum terhadap masing-masing pelaku terus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Hendri.

Hendri menyatakan, untuk tersangka RK dan RB masih berstatus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).