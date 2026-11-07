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Ngeri! Pemuda di Makassar Tertancap Busur Panah di Mata Usai Pulang Kerja

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |23:10 WIB
Ngeri! Pemuda di Makassar Tertancap Busur Panah di Mata Usai Pulang Kerja
Tawuran (foto: Okezone)
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MAKASSAR - Aksi tawuran antargang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berujung tragis. Seorang pemuda berinisial FD menjadi korban pembusuran hingga anak panah tertancap di bagian bawah mata kirinya. Korban bahkan dilaporkan masih dalam kondisi kritis setelah menjalani operasi bedah di rumah sakit.

Polisi akhirnya menangkap terduga pelaku pembusuran berinisial AR (24). Pria tersebut diringkus tim gabungan Resmob Polda Sulawesi Selatan, Jatanras Polrestabes Makassar, dan Resmob Polsek Mamajang di tempat persembunyiannya di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, AR diduga melepaskan anak panah ke arah korban saat terjadi tawuran antarkelompok di kawasan Kakatua Dua, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Dalam pemeriksaan, AR mengakui telah melakukan pembusuran saat tawuran antara kelompok Lorong Dua dan Lorong Tiga. Polisi menyebut pelaku awalnya dipanggil oleh teman-temannya yang merupakan tetangga lorong untuk ikut dalam aksi tersebut.

Panit 1 Reskrim Polsek Mamajang, Ipda Husni Faisal, mengatakan penangkapan dilakukan di Kabupaten Barru. Terduga pelaku juga diamankan tanpa perlawanan.

"Untuk pelaku yang kami amankan itu memang diduga ikut. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, pelaku ini dipanggil oleh teman-temannya yang kebetulan tetangga lorong," kata Husni, Sabtu (7/11/2026).

 

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