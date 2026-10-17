Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bawa Celurit saat Konvoi, 11 Pemuda Diamankan Polisi di Jakarta Timur

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |13:14 WIB
Bawa Celurit saat Konvoi, 11 Pemuda Diamankan Polisi di Jakarta Timur
Tawuran pemuda (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap 18 pemuda yang diduga hendak terlibat aksi tawuran di sejumlah wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Dalam operasi tersebut, petugas turut menyita lima bilah celurit dan sejumlah barang bukti lainnya.

Direktur Samapta Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wahyu Dwi Ariwibowo menjelaskan, patroli dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah potensi aksi kekerasan sejak dini.

"Kami ingin memastikan masyarakat dapat beraktivitas maupun beristirahat dengan tenang, tanpa terganggu aksi tawuran atau kekerasan jalanan. Karena itu, patroli terus kami lakukan, termasuk menindaklanjuti informasi dari warga. Terhadap para pemuda yang diamankan, penanganannya dilakukan secara proporsional melalui pemeriksaan dan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Wahyu, Sabtu (17/10/2026).

Patroli menyasar sejumlah titik yang berpotensi mengalami gangguan keamanan, yakni Jalan Tanah Mas I, Jakarta Timur; kawasan Pasar Loak dan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat; serta Jalan Raden Inten, Jakarta Timur.

Dalam tiga kegiatan tersebut, petugas mengamankan lima bilah celurit, satu batang besi panjang, sejumlah telepon genggam, dan kendaraan bermotor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/337/3248319//tawuran_pelajar-YNj7_large.jpg
Pelajar Diduga Tawuran di Bekasi Kembali Diciduk, Total 12 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/338/3248154//tawuran_pelajar-29fR_large.jpg
Polisi Tangkap 6 Pelajar yang Janjian Tawuran via Medsos di Dekat Tol Japek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/338/3248060//ledakan_di_pasar_cimanggis-b6FA_large.jpg
Ledakan Pasar Cimanggis Ciputat, Polri: 4 Blok Ruko Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/337/3247983//llustrasi-GoPi_large.jpg
Marak Penipuan Modus QRIS, Polisi Imbau Warga Cek Nama Merchant Sebelum Bayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/338/3247925//tawuran-nc57_large.jpg
Tawuran Maut di Ciracas, Pelajar MTs Tewas Dibacok Kepalanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/338/3247683//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-EW5U_large.jpg
Usai Penggerebekan Narkoba, Pramono Gandeng Polda Metro Jaya Benahi Kampung Ambon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement