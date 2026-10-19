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Tragis! Wanita Muda Dipanah 2 Pria, Begini Kronologi Lengkapnya

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |04:00 WIB
Tragis! Wanita Muda Dipanah 2 Pria, Begini Kronologi Lengkapnya
Wanita Muda Dipanah 2 Pria, Begini Kronologi Lengkapnya
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MAKASSAR - Dua pria mabuk menyerang seorang wanita menggunakan anak panah di Jalan Pongtiku, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penyerangan ini dilakukan setelah mereka tidak menemukan orang yang dicari.

Akibat kejadian ini, korban berinisial M terkena busur di lengan kanan saat kedua pelaku diduga menyerang warga secara membabi buta.

Tim Jatanras Polrestabes Makassar menangkap kedua terduga pelaku, Irwan Hamid (28) dan Patanrang alias Attang (36).  Polisi mengungkap, keduanya memiliki peran berbeda dalam aksi pembusuran tersebut.

Kanit Jatanras Polrestabes Makassar AKP Sangkala mengatakan, Irwan berperan sebagai eksekutor yang melepaskan anak panah, sedangkan Patanrang bertugas mengendarai sepeda motor untuk membawa mereka.

"Kami mengamankan dua orang di mana peran masing-masing, satu orang selaku eksekutor yang membusur, kemudian satu orang lagi sebagai joki daripada sebuah motor itu," ujar AKP Sangkala di Posko Jatanras Polrestabes Makassar dikutip, Minggu (18/10/2026).

Menurut Sangkala, aksi tersebut diduga bermula dari perselisihan Irwan dengan seseorang di sekitar lokasi kejadian. Perselisihan itu memicu ketersinggungan hingga membuat Irwan marah dan berniat mencari orang yang dimaksud bersama Patanrang.

 

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