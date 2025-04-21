Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Asyik Nongkrong Bersama Keluarga, Pemuda Ini Dipanah 2 Pemabuk

Wahyu Ruslan , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |23:00 WIB
Asyik Nongkrong Bersama Keluarga, Pemuda Ini Dipanah 2 Pemabuk
Pemuda dipanah dua pemabuk di Makassar (foto: Okezone)
A
A
A

MAROS – Aksi nekat dua pemuda mabuk di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berujung penangkapan. Keduanya diringkus polisi usai melakukan pembusuran terhadap seorang pemuda yang sedang duduk bersama keluarganya di teras rumah.

Pelaku berinisial MN (21) dan MS (18), warga Kecamatan Manggala, Kota Makassar, ditangkap Unit Reskrim Polsek Moncongloe. Ironisnya, salah satu pelaku merupakan mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi di Makassar.

Insiden tersebut terjadi di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Korban bernama Asnan Usman (22) terkena anak panah busur di bagian punggung dan harus mendapatkan perawatan medis di puskesmas setempat.

Kapolsek Moncongloe, IPDA Askar menjelaskan, aksi tersebut bermotif balas dendam. Namun, tragisnya, korban justru merupakan orang yang tidak terlibat dalam masalah apapun dengan pelaku.

“Pelaku mengira korban adalah target mereka. Padahal korban saat itu sedang duduk santai bersama keluarganya,” ujar IPDA Askar, Senin (21/4/2025).

 

