Truk Tangki LPG Kecelakaan di Tol Jagorawi, Pertamina Pastikan Penanganan Sesuai Prosedur

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat memastikan penanganan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil tangki LPG di ruas Tol Jagorawi tepatnya Tol Cililitan-Jagorawi berjalan sesuai prosedur. Sebelumnya, kecelakaan diduga akibat sopir microsleep.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional JBB PT Pertamina Patra Niaga, Reno Fri Daryanto, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada pengguna jalan akibat insiden tersebut. Kecelakaan yang terjadi di flyover Interchange Cawang arah Bogor itu, kata Reno, saat kejadian mobil tangki LPG tengah dalam perjalanan dari Integrated Terminal Jakarta menuju SPPBE Cikembar, Sukabumi, setelah melakukan pengisian.

"Berdasarkan informasi awal, mobil tangki mengalami gangguan kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan mengenai kendaraan lain di sekitarnya. Tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut," kata Reno dalam keterangannya, Minggu (27/9/2026).

Awak Mobil Tangki (AMT) dan pengendara kendaraan lain yang terdampak dalam kondisi selamat dan telah mendapatkan pemeriksaan. Reno menambahkan, Pertamina Patra Niaga melalui Integrated Terminal Jakarta juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak terkait untuk menangani kejadian tersebut.

Untuk menjaga aspek keselamatan, produk LPG yang berada di dalam mobil tangki akan dilakukan penarikan dan pengamanan terlebih dahulu menggunakan head truck pengganti yang telah berada di lokasi. "Proses penyelesaian dengan pihak kendaraan lain yang terdampak juga telah dilakukan secara musyawarah," ujar Reno.

Pertamina Patra Niaga menyebut pemeriksaan kondisi Awak Mobil Tangki (AMT) telah dilakukan sebelum keberangkatan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Hasil pemeriksaan menyatakan AMT laik jalan.

Pertamina Patra Niaga menegaskan senantiasa mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan perlindungan lingkungan (HSSE) dalam setiap operasional distribusi energi. Pihaknya juga mengimbau seluruh pengguna jalan untuk senantiasa berhati-hati saat berkendara.

(Arief Setyadi )

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