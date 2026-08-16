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Truk Tangki Tersangkut di JPO Kramat Jati, Pramono Siapkan Sanksi

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |09:37 WIB
Truk Tangki Tersangkut di JPO Kramat Jati, Pramono Siapkan Sanksi
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Video sebuah truk yang diduga mengangkut tangki dan tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, viral di media sosial. Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Minggu (16/8/2026) dini hari.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @jakarta.insomniaaa, terlihat bagian tangki yang dibawa truk tersangkut di bagian bawah JPO Kramat Jati. Ketinggian muatan tampak hampir sama dengan bagian bawah jembatan sehingga membuat truk tidak dapat melintas.

Unggahan tersebut juga menyebut kejadian itu sempat menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Raya Bogor tersendat.

“Terjadi kemacetan di Jalan Raya Bogor tepatnya di bawah JPO Kramat Jati diakibatkan karena adanya truk yang tersangkut di bawah JPO tersebut,” tulis akun tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, akan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera mengecek kejadian tersebut.

“Saya akan segera minta kepada OPD terkait untuk melakukan pengecekan itu,” kata Pramono dalam konferensi pers di Taman Dukuh Atas, Sudirman, Jakarta, Minggu (16/8/2026).

 

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