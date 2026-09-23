2 Truk Kecelakaan di Daan Mogot Jakbar, Sopir Terluka

JAKARTA - Dua truk barang terlibat kecelakaan di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (23/9/2026) sekitar pukul 04.00 WIB. Kecelakaan melibatkan dua kendaraan truk barang bernomor polisi B-9158-BDJ dan kendaraan wing box yang nomor registrasinya belum diketahui.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto mengungkapkan, kecelakaan bermula saat mobil barang yang dikemudikan pria inisial D (55) melaju dari arah barat menuju timur.

Saat berada di dekat Pergudangan Nila Alam, kendaraan tersebut menabrak bagian belakang kendaraan wing box yang melaju searah di depannya.

"Saat itu, kendaraan wing box hendak memutar balik ke arah barat," kata AKP Joko.

Akibat kecelakaan tersebut, bagian depan mobil barang B-9158-BDJ mengalami kerusakan berupa pecah dan penyok. Sementara itu, sopir D mengalami luka pada tangan kiri dan memar pada kaki kanan. Ia kemudian mendapat perawatan di klinik dan diperbolehkan pulang.