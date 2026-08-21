Jeep Tabrak Truk Trailer di Jagorawi, Dua Orang Tewas

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan Jeep Mercedes dengan truk trailer di Tol Jagorawi KM 1/400 arah Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (21/8/2026) dini hari tadi. Akibatnya, dua orang dilaporkan tewas.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Reiki Indra Brata Manggala, mengatakan kecelakaan tersebut terjadi pukul 02.15 WIB. Kejadian bermula saat truk trailer dan Jeep Mercedes tersebut melaju bersama di jalur dua yang mengarah ke utara.

“Setibanya di TKP, kendaraan Mercedes menabrak bagian belakang sebelah kanan truk trailer,” kata Reiki, Jumat.

Akibatnya, benturan antara kedua kendaraan tak terhindarkan. Selanjutnya, kendaraan Jeep bersama dua orang di dalamnya ikut terbakar.

“Yang mengakibatkan benturan kedua kendaraan. Untuk kendaraan Mercedes berikut pengemudi dan penumpang terbakar,” ujar dia.

Reiki menuturkan, belum belum diketahui identitas korban. Sebab, identitasnya ikut terbakar. Saat ini, kedua korban sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Kecelakaan ini, lanjut dia, ditangani Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur.

(Arief Setyadi )

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