HOME NEWS INTERNATIONAL

Xi dan Putin Akan Bertemu di Beijing, Diplomasi Minum Teh Usai Kunjungan Trump

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |07:51 WIB
Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin (foto: AP News)
BEIJING - Presiden China Xi Jinping dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing pada Rabu (20/5). Pertemuan itu akan membahas berbagai isu bilateral hingga internasional, dan ditutup dengan pertemuan empat mata sambil minum teh yang menjadi simbol kedekatan kedua pemimpin.

Dilansir dari Reuters, Rabu (20/5/2026). Momen kebersamaan Xi dan Putin diprediksi menjadi perhatian dunia, terutama karena berlangsung tak lama setelah kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing.

Xi dikenal kerap menjamu tamu negara dengan tradisi minum teh. Namun, format dan suasana pertemuan sering dianggap sebagai sinyal diplomatik mengenai tingkat kedekatan China dengan tamunya.

Pada Mei 2024, Xi dan Putin sempat terlihat berbincang santai tanpa dasi sambil minum teh di area Zhongnanhai, kompleks bekas taman kekaisaran yang kini menjadi pusat pemerintahan dan markas Partai Komunis China.

Sebaliknya, agenda Trump saat berkunjung ke Beijing dinilai lebih formal dan terencana, termasuk tur taman rahasia Zhongnanhai hingga kunjungan ke Kuil Surga.

“Beijing sangat menyukai citra yang ditimbulkan dari momen seperti ini. Mereka senang menjadi pusat perhatian dunia dan akan memanfaatkannya untuk kepentingan domestik,” kata peneliti senior Australian National University, Graeme Smith.

 

