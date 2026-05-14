Gedung Putih Klaim Presiden China Xi Jinping Berminat Beli Lebih Banyak Minyak AS

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |17:12 WIB
Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping (foto: AP News)
WASHINGTON - Presiden China Xi Jinping disebut menyatakan minat untuk membeli lebih banyak minyak dari Amerika Serikat, saat melakukan pembicaraan dengan Presiden AS Donald Trump. Langkah itu disebut sebagai upaya Beijing mengurangi ketergantungan terhadap jalur energi strategis Selat Hormuz.

Informasi tersebut disampaikan Gedung Putih dalam pernyataan resmi usai pertemuan Xi dan Trump yang disebut berlangsung dengan baik.

"Presiden Xi menyatakan minat untuk membeli lebih banyak minyak Amerika guna mengurangi ketergantungan China pada Selat Hormuz," demikian pernyataan Gedung Putih dilansir bbc, Kamis (14/5/2026).

Selain membahas kerja sama energi, kedua pemimpin juga mendiskusikan upaya meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua negara. Gedung Putih menyebut pembicaraan mencakup perluasan akses perusahaan-perusahaan AS ke pasar China serta investasi China di sektor industri Amerika Serikat.

