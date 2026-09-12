Laga Persija vs Persib di SUGBK, Polisi Larang Penonton Bawa Botol Kaca hingga Flare

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat yang hendak menyaksikan laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026), tidak membawa barang-barang berbahaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebut sejumlah barang yang dilarang dibawa ke dalam area stadion, di antaranya senjata api, senjata tajam, barang yang dapat memicu kebakaran atau ledakan, minuman beralkohol, botol kaca, hingga flare.

"Kita melarang, ada imbauan untuk tidak membawa barang-barang berbahaya seperti senjata api, senjata tajam, barang-barang yang dapat mengakibatkan kebakaran ataupun ledakan, termasuk minuman beralkohol, botol kaca, flare, dan lain-lain," ujar Budi kepada wartawan, Sabtu (12/9/2026).

Budi juga mengimbau masyarakat yang dalam kondisi tidak sehat atau telah mengonsumsi alkohol maupun zat lainnya untuk mengurungkan niat datang ke SUGBK.

Polisi akan melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap setiap penonton dan suporter yang datang untuk menyaksikan pertandingan.

"Ini kita imbau. Bagi masyarakat ataupun penonton ataupun suporter dalam kondisi yang tidak fit atau sudah mengonsumsi zat-zat lainnya atau minuman alkohol di luar dari kegiatan, itu pasti akan ada sterilisasi, ada pemeriksaan dari petugas untuk sama-sama kita harus menjaga keamanan bagi para pemain, para wasit, keamanan bagi para penonton lainnya," tuturnya.