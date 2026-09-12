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Laga Persija vs Persib di SUGBK, Polisi Kerahkan 17.800 Personel dengan Pengamanan 4 Ring

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |14:21 WIB
Laga Persija vs Persib di SUGBK, Polisi Kerahkan 17.800 Personel dengan Pengamanan 4 Ring
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan 17.800 personel gabungan, untuk mengamankan laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pengamanan pertandingan dilakukan dengan pola empat ring yang melibatkan personel gabungan TNI, Polri, dan Pemprov Jakarta.

"Pola pengamanan dilakukan Polda Metro Jaya gabungan TNI, Pemprov Jakarta itu 17.800 personel. Semua bukan hanya di GBK, tetapi bagaimana ring 1, ring 2, ring 3, dan 4," ujar Budi kepada wartawan, Sabtu (12/9/2026).

Untuk pengaturan arus lalu lintas, polisi telah menyiapkan sejumlah skema rekayasa yang akan diterapkan secara situasional. Langkah tersebut dilakukan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat di luar penonton dan suporter.

Polisi juga telah melaksanakan tactical floor game (TFG) sebagai bagian dari persiapan pengamanan laga Persija melawan Persib.

 

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