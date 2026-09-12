Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Persija vs Persib Berjalan Aman dan Lancar, Polisi Apresiasi Suporter

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |20:30 WIB
Persija vs Persib Berjalan Aman dan Lancar, Polisi Apresiasi Suporter
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya memastikan seluruh rangkaian kegiatan pertandingan Persija Vs Persib, di Gelora Bung Karno (GBK) berjalan aman dan lancar.

"Kegiatan hari ini berjalan aman, tertib, lancar, sehingga proses pengamanan di GBK dalam pertandingan Persija melawan Persib berjalan tertib, damai," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Sabtu (12/9/2026).

Budi menyebut, bahwa Polda Metro Jaya mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung kelancaran pertandingan tersebut.

Menurutnya, polisi sampai saat ini masih melakukan beberapa rangkaian demi memastikan semuanya berjalan aman. Di antaranya mengawal bubarnya penonton.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/49/3241703//shin_tae_yong-tCuR_large.jpg
Persija Jakarta Taklukkan Persib Bandung 2-1, Shin Tae-yong Persembahkan Kemenangan untuk The Jakmania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/49/3241687//persija_jakarta_vs_persib_bandung-jUsl_large.jpeg
18 Kali Bertemu di Jakarta, Persib Bandung Masih Belum Bisa Kalahkan Persija!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/49/3241674//shin_tae_yong_di_laga_persija_vs_persib-DRPe_large.jpeg
Taktik Jitu Shin Tae-yong Jadi Kunci Utama Persija Jakarta Sukses Permalukan Persib Bandung di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/49/3241669//persija_jakarta_vs_persib_bandung-FiJp_large.jpeg
Hasil Persija Jakarta vs Persib Bandung di Super League 2026-2027: Gol Telat Ivan Mamut Bawa Macan Kemayoran Menang 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/49/3241662//selebrasi_alexander_jeremejeff_di_laga_persija_vs_persib-kc7m_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persib Bandung: Alexander Jeremejeff Cetak Gol, Macan Kemayoran Unggul 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/338/3241661//3_pelaku_pengeroyokan_pedagang_cermin_saat_demo_rusuh-HcYB_large.jpg
Polisi Ungkap Motif 3 Pelaku Pengeroyokan Pedagang Cermin dalam Demo Rusuh di Pejompongan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement