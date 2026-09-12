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Laga Persija Vs Persib Selesai, Polisi Kawal The Jakmania yang Balik ke Bogor

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |22:30 WIB
Laga Persija Vs Persib Selesai, Polisi Kawal The Jakmania yang Balik ke Bogor
The Jakmania di SUGBK (foto: IMG/Aldhi)
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JAKARTA - Polres Bogor masih melakukan pengamanan atau penjagaan di sejumlah wilayah hukumnya usai berakhirnya laga Persija Vs Persib.

Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto mengungkapkan, jajarannya masih mengawal untuk memastikan situasi aman dan terkendali terkait sisa suporter Persija atau The Jakmania yang kembali ke wilayah Bogor usai menonton langsung di GBK.

"Masih pengamanan. Menunggu sisa suporter Persija yang kembali dari arah GBK ke Bogor," kata Wikha saat dikonfirmasi iNews Media Group, Sabtu (12/9/2026).

Sejauh ini, kata Wikha, wilayah Kabupaten Bogor masih dalam kondisi yang kondusif pasca-berakhirnya pertandingan dua klub tersebut.

"Alhamdulillah di wilayah Bogor aman lancar," ujar Wikha.

Sebelum pertandingan Persija Vs Persib, Polres Bogor menggelar apel kesiapan pengamanan. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi potensi gesekan antar-kelompok massa suporter.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengungkapkan jajarannya harus mengawasi pergerakan suporter dan titik-titik nonton bareng (nobar) Persija Jakarta vs Persib Bandung, yang waktunya beririsan dengan jadwal pertandingan Pegadaian Championship antara Persikad Depok melawan PSGC Ciamis di Stadion Pakansari.

 

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