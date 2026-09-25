Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ketua DPRD Kota Bandung Desak Pemkot Lebih Responsif atas Keluhan Warga di Momen HJKB

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |16:41 WIB
Ketua DPRD Kota Bandung Desak Pemkot Lebih Responsif atas Keluhan Warga di Momen HJKB
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi. (Foto: dok DPRD Kota Bandung)
A
A
A

BANDUNG — Memperingati Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk semakin responsif terhadap berbagai persoalan dan keluhan yang disampaikan masyarakat.

Menurut Asep, momentum Hari Jadi Kota Bandung tidak boleh hanya dimaknai sebagai perayaan seremonial, tetapi harus menjadi momentum evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Pemerintah Kota Bandung hari ini dituntut untuk mampu mengantisipasi sekaligus merespons setiap laporan dan keluhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat harus membuat persoalannya viral terlebih dahulu baru kemudian ada gerakan,” ujar Asep.

Ia menegaskan, respons cepat terhadap persoalan warga harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, perangkat daerah hingga aparat kewilayahan.

“Ini harus menjadi perhatian serius. Pemerintah harus hadir sebelum persoalan menjadi besar. Setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti dengan cepat, terukur dan tuntas,” katanya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/11/3244195//taspen_dukung_indonesia_pension_fund_summit_2026_rvs-34JW_large.jpeg
TASPEN Dukung Indonesia Pension Fund Summit 2026, Perkuat Ekosistem Dana Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/11/3244145//faktor_yang_memengaruhi_pergerakan_harga_emas-h2ck_large.jpg
Mengenal Faktor yang Memengaruhi Pergerakan Harga Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/340/3244065//sekretaris_dprd_kota_bandung_yasa_hanafiah-pfle_large.jpg
Peringati HJKB ke-216, Sekretariat Kota Bandung Siap Gelar Sidang Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/623/3243989//yamaha_youth_community_2026_1-qHAX_large.jpg
Yamaha Youth Community 2026 Hadir Lagi, Saatnya Gen Z Tunjukkan Bakat di 5 Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/16/3243984//asus_zenbook_a14_oled-2GlQ_large.jpg
ASUS Zenbook A14 OLED (UX3407NA) 2026, Laptop Ultra Ringan dengan Prosesor Snapdragon® X2 Elite hingga 80 TOPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/11/3243972//kapasitas_pelabuhan_naik-ZXgC_large.jpeg
Kapasitas Pelabuhan Naik, Ekosistem Logistik Darat Diperkuat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement