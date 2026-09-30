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Sidak Komisi XIII DPR, Klaster Mewah di Lapas Cibinong Dilengkapi Dapur hingga Area Kebugaran

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |13:21 WIB
Sidak Komisi XIII DPR, Klaster Mewah di Lapas Cibinong Dilengkapi Dapur hingga Area Kebugaran
Sidak klaster mewah di Lapas Cibinong (Foto: Yuwantoro W/Okezone)
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BOGOR - Pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke area klaster mewah yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026).

Sidak dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso bersama anggota Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara dan Andreas Hugo Pareira. Turut hadir dalam rombongan anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Yanuar Arif Wibowo, Maruli Siahaan, dan sejumlah anggota lainnya.

Sekitar pukul 11.00 WIB, mereka meninjau langsung deretan bangunan yang sebelumnya menjadi sorotan publik karena diduga menjadi hunian eksklusif bagi warga binaan. Berdasarkan pantauan di lokasi, terdapat lebih dari 10 kamar dengan fasilitas eksklusif yang dibangun terpisah dari area hunian reguler warga binaan. Bangunan tersebut berada di area belakang Lapas Kelas IIA Cibinong.

Secara keseluruhan, fasilitas yang ditemukan memberikan kesan hunian yang nyaman dan jauh berbeda dibanding blok hunian warga binaan pada umumnya.

Dalam peninjauan tersebut, Komisi XIII menemukan deretan ruangan dengan fasilitas lengkap yang lokasinya berada di area belakang lapas, dekat bantaran Sungai Ciliwung. Bangunan tersebut terpisah dari blok hunian warga binaan reguler.

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