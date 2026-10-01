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Dukung Suyudi Jadi Kapolri, Jenderal Sigit: Saya Yakin Beliau Mampu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |21:10 WIB
Dukung Suyudi Jadi Kapolri, Jenderal Sigit: Saya Yakin Beliau Mampu
Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, memberikan dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Listyo menilai Suyudi merupakan sosok pekerja keras yang memiliki kreativitas dan integritas.

“Saya mengenal beliau adalah seorang pekerja keras dan tentunya banyak kreativitas dan integritas,” kata Jenderal Sigit kepada wartawan, Kamis (1/10/2026).

Listyo Sigit mengatakan, Polri memiliki peta jalan yang tertuang dalam Grand Strategy Polri. Menurutnya, program tersebut dapat dilanjutkan oleh Kapolri Suyudi.

"Kita tentunya memiliki roadmap yang ada di dalam Grand Strategy Polri, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, tentunya Pak Suyudi juga memiliki program, terus bisa melanjutkan apa yang ada di dalam grand strategy tersebut," ujarnya.

Selain itu, Listyo Sigit menegaskan dukungannya kepada Suyudi. Dia meyakini Suyudi memiliki kemampuan dan kompetensi untuk memimpin Polri.

"Tentunya dengan inovasi beliau dan tentunya saya mendukung penuh apa yang dikerjakan beliau, karena yakin beliau memiliki kemampuan, memiliki kompetensi untuk memimpin institusi Polri tercinta ini," jelasnya.

 

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