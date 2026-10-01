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Dokter Tifa Ucapkan Selamat kepada Kapolri Baru: Semoga Bisa Beri Pengaruh pada Persoalan Ijazah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |20:30 WIB
Dokter Tifa Ucapkan Selamat kepada Kapolri Baru: Semoga Bisa Beri Pengaruh pada Persoalan Ijazah
Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa (foto: Okezone)
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JAKARTA - Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa menyampaikan ucapan selamat atas pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), yang bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober.

Hal tersebut disampaikan Dokter Tifa usai menjalani sidang pembuktian perkara ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (1/10/2026).

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo.

"Ada berita bagus juga ya, jadi bertepatan dengan hari ini kami 1 Oktober 2026, Hari Kesaktian Pancasila. Pada saat kami sedang menjalankan sidang, ada berita yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu digantinya Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi Jenderal Suyudi Ario Seto," kata Dokter Tifa kepada wartawan, Kamis (1/10/2026).

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