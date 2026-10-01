Profil Wakapolri Wahyu Hadiningrat yang Resm Dilantik Hari Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komjen Pol Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), di Istana pada Kamis (1/10/2026). Wahyu kini mendampingi Kapolri Suyudi Ario Seto dalam jajaran pimpinan tertinggi Polri.

Profil Wakapolri Komjen Pol Wahyu Hadiningrat

Wahyu Hadiningrat merupakan perwira tinggi Polri yang mempunyai perjalanan karier panjang, khususnya dalam bidang reserse. Perwira kelahiran Bandung, Jawa Barat, 4 Juni 1970 itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1992.

Usai menyelesaikan pendidikan kepolisian, Wahyu mengawali pengabdiannya sebagai perwira pertama di Polda Jawa Barat pada 1993. Setahun kemudian, ia dipercaya menduduki posisi Wakapolsekta Cirebon Selatan.

Kariernya terus berkembang. Pada 1995, Wahyu mendapat kepercayaan sebagai Kapolsek Soreang, Polres Bandung. Setelah itu, ia menempati sejumlah jabatan yang berkaitan dengan fungsi reserse di lingkungan Polda Jawa Barat maupun jajaran Polres.

Dalam perkembangan karier berikutnya, pada 2018, Wahyu memasuki salah satu posisi strategis dengan ditunjuk sebagai Wakapolda Metro Jaya. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 2020, ia dipercaya menjadi Wakabareskrim Polri.

Saat menjabat Wakabareskrim, salah satu pengungkapan yang mencuat yakni penyitaan 200 kilogram sabu dari jaringan internasional melalui operasi White Corn 2020.

Memasuki Februari 2021, Wahyu kemudian beralih dari fungsi reserse ke bidang perencanaan dan anggaran. Ia ditunjuk sebagai Asrena Kapolri.

Jabatan tersebut kemudian dikukuhkan pada September 2024 menjadi Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena).

Sebagai Astamarena, lingkup tugas Wahyu tidak lagi terbatas pada fungsi reserse dan operasional kepolisian. Ia juga menangani aspek perencanaan program serta pengelolaan anggaran di lingkungan Polri.