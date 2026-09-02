Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wakapolri Tekankan Personel Polri Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |20:36 WIB
Wakapolri Tekankan Personel Polri Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA -  Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan, pusat studi kepolisian harus menjadi ruang tumbuhnya pemikiran dan penelitian yang memberikan manfaat nyata bagi Polri dan masyarakat.

"Pusat studi harus terus berkarya. Jangan berhenti pada diskusi dan seminar. Hasil penelitian dan pemikiran harus dituangkan menjadi karya yang dapat dibaca, diuji, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk memperkuat kebijakan serta praktik kepolisian," kata Dedi, Rabu (2/9/2026).

Sejak diresmikan pada 10 Maret 2026, ekosistem Pusat Studi Kepolisian tidak hanya bergerak melalui diskusi, seminar, dan penelitian, tetapi juga melahirkan karya literasi yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu dan praktik kepolisian.

Sebanyak 48 buku menjadi bagian dari jejak karya dan pengembangan keilmuan dalam ekosistem Pusat Studi Kepolisian. Karya-karya tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari ilmu kepolisian, hukum, kriminologi, keamanan, pemolisian masyarakat, sumber daya manusia, teknologi, digital policing, hingga persoalan sosial dan pembangunan nasional.

Menurut Dedi, pengembangan ilmu kepolisian merupakan bagian penting dalam membangun *evidence-based policing*, yakni pemolisian yang semakin kuat karena keputusan dan kebijakannya didukung data, penelitian, ilmu pengetahuan, serta pengalaman empiris.

"Kita ingin membangun evidence-based policing. Kebijakan kepolisian harus semakin kuat karena didukung ilmu pengetahuan, data, penelitian, dan pengalaman empiris. Dari sinilah pusat studi memiliki peran strategis," ujar Dedi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/337/3239750//dekananto_eko_purwono-6zEu_large.jpg
Wakapolda Metro Jaya Resmi Naik Pangkat Jadi Irjen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239487//komjen_wahyu_hadiningrat-MGoa_large.jpg
Pagu Anggaran 2027 Turun Jadi Rp139 Triliun, Polri Usul Tambahan Rp66 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/338/3238710//lalu_lintas_di_dpr-cZge_large.jpg
Polisi Pastikan Tak Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas Pascademo Ricuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/23/340/3237873//polri_gelar_trauma_healing-EDqk_large.jpg
Pulihkan Psikologis Anak Pengungsi Gempa NTT, Polri Gelar Trauma Healing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/23/337/3237858//polri-5pe8_large.JPG
Polisi Telusuri Dugaan Pemodal hingga Korporasi dalam Kasus Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/23/337/3237847//karo_penmas_mabes_polri_brigjen_pol_ahmad_ramadhan-nsLN_large.jpg
Karhutla Makin Meluas, Polri Imbau Warga Tak Bakar Lahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement