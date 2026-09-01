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Pagu Anggaran 2027 Turun Jadi Rp139 Triliun, Polri Usul Tambahan Rp66 Triliun

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |15:50 WIB
Pagu Anggaran 2027 Turun Jadi Rp139 Triliun, Polri Usul Tambahan Rp66 Triliun
Astamarena Kapolri, Komjen Wahyu Hadiningrat (foto: dok tangkapan layar)
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JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66 triliun meski telah mendapat Pagu Anggaran 2027 senilai Rp139,19 triliun. Tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk menunjang sejumlah kebutuhan Polri, seperti penanggulangan bencana, penanganan kerusuhan massa, dan pengamanan VVIP.

Hal itu diungkapkan Asisten Utama Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Kapolri, Komjen Wahyu Hadiningrat saat membacakan paparan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Raker bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).

"Pagu anggaran Polri tahun anggaran 2027 telah ditetapkan. Polri memperoleh alokasi sebesar Rp139,19 triliun. Nilai tersebut turun sekitar Rp6,86 triliun atau 4,70% dibandingkan alokasi anggaran tahun anggaran 2026 sebesar Rp146,05 triliun," ungkap Wahyu saat membacakan paparan Sigit.

Dari jumlah anggaran tersebut, Rp61,11 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp30,93 triliun untuk belanja barang, dan Rp47,14 triliun untuk belanja modal. Selain itu, Polri mengalokasikan Rp832,15 miliar untuk mendukung program prioritas nasional tahun 2027.

"Sebagian besar anggaran tersebut berada pada program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri sebesar Rp762,06 miliar, sedangkan sisanya tersebar pada empat program lainnya," kata Sigit sebagaimana dibacakan Wahyu.

 

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Topik Artikel :
Anggaran Polri DPR RI
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